Números e Curiosidades – Jogos do Mediterrâneo

- 19 – Foi a 19.ª edição dos jogos.- 27 – Os países participantes.- 159 – Os atletas portugueses presentes em 20 modalidades.- 25 – As medalhas conquistadas por Portugal.- 7 – As medalhas de ouro conquistadas por Portugal.- 10 – As medalhas de prata conquistadas por Portugal.- 8 – As medalhas de bronze conquistadas por Portugal.- 6 – As modalidades onde Portugal conquistou medalhas.- 159 – As medalhas conquistadas pela Itália (48 de ouro), a selecção com mais medalhas conquistadas nos jogos.- 0 – As medalhas de Andorra. (a última classificada)- 0 – O número de medalhas nas 4 modalidades coletivas em que Portugal esteve presente.- Pólo Aquático (masculino) (sub 18) – último classificado.- Futebol (masculino) (sub 18) – eliminado na fase de grupos.- Andebol (feminino) – 4.º classificado.- Basquetebol 3*3 (masculino) – 6.º lugar.- Basquetebol 3*3 (feminino) – 5.º lugar.- Natação – 9 medalhas.



- Atletismo – 8 medalhas.





- Ténis de Mesa – 4 medalhas.





- Ciclismo – 2 medalhas.





- Ginástica Artistica -1 medalha.





- Tiro – 1 medalha.



Os 7 OUROS:



- NATAÇÃO – 3





- ATLETISMO - 3





- CICLISMO – 1



Quem conseguiu duas medalhas para Portugal:



- Jieni Shao (Ténis de mesa) – Equipas e Individual.



- João Gerardo (Ténis de mesa) – Equipas e Individual.



- Digo Ribeiro (Natação) – 50 m mariposa e 100 livres.



- Lorene Bazolo (Atletismo) – 100m e 200m.



- Camila Ribeiro (Natação) – 200m costas e 100m costas.



A ESTRELA



- Camila Ribeiro – Conseguiu duas medalhas de ouro. A promessa para os jogos olímpicos de 2024.



E a 20.ª edição?



2025 – Já está marcada para Itália, em Taranto.



4 – Vão ser realizados pela 4.ª vez em território italiano, depois de Nápoles (1963), Bari (1997) e Pescara (2009).