Números e Curiosidades – Jogos Mundiais

- 11 – Foi a 11.ª edição dos Jogos Mundiais.- 11 – Os dias de competição.- 47 – Os atletas portugueses presentes em 9 modalidades.- 5 – As medalhas conquistadas por Portugal.- 1 – As medalhas de ouro conquistadas por Portugal.- 3 – As medalhas de prata conquistadas por Portugal.- 1 – As medalhas de bronze conquistadas por Portugal.- 4 – As modalidades onde Portugal conquistou medalhas.- 224 – As medalhas de ouro que foram entregues.- 24 – As medalhas de ouro conquistadas pela Alemanha, a seleção com mais medalhas de ouro conquistadas nos jogos.- 73 – Os países que saíram com medalhas dos jogos.- 36 – Portugal ficou em 36.º no medalheiro.- Ginástica Acrobática – 2 medalhas.



- Patinagem Artística -1 medalha.





- Canoagem – 1 medalha.





- Muaythai Muay – 1 medalha.



O único ouro:



- Ana e Pedro Walgode na patinagem artística.



As restantes medalhas para Portugal:



- José Ramalho – Canoagem (Distância curta maratona).



- Rita Teixeira e Rita Ferreira – Ginástica Acrobática (par feminino).



- Grupo Feminino – Ginástica Acrobática.



- Diogo Calado – Muaythai Muay.



E a 12.ª edição?



2025 – Já está marcada para a China, em Chengdu.