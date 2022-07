Números e Curiosidades - Primeiro semestre de 2022

- O FC Porto bateu quase todos os recordes de uma época no futebol nacional.- A Covid “abrandou” mas a guerra da Ucrânia voltou a assolar o desporto. (Todas as equipas russas foram excluídas das provas onde estavam)- Campeão Nacional de Futebol pela 30.ª vez com vários recordes.- Sérgio Conceição completou 5 anos à frente dos azuis e brancos.- Estiveram 58 jornadas consecutivas sem perder (recorde de sempre).- Máximo de pontos num campeonato (91).- Pinto da Costa completou 40 anos de presidência.- Benfica venceu pela 1.ª vez a Youth League em futebol e pela 1.ª vez a Liga Europeia de Andebol (!)- Voleibol – Benfica foi tri campeão nacional nos Homens e AJM Porto conseguiu o 2.º título nas mulheres.- Basquetebol – Benfica campeão nacional em Masculinos e Femininos.- Andebol – FC Porto venceu em Masculinos, e em Femininos o Benfica voltou a vencer o campeonato… 29 anos depois.- Futsal – Sporting campeão nos Homens e Benfica nas senhoras.- Hóquei em Patins – FC Porto campeão nos Homens e Benfica nas senhoras.- Râguebi – Belenenses campeão nos Homens e o Sporting nas senhoras.- Hóquei em Campo – Casa Pia (mas)- Pólo Aquático – Vitória SC (mas)- Ténis de Mesa – Sporting (mas)- Natação – Sporting (em mas e fem)- Casa Pia volta à I Liga… 83 anos depois (!)- Torreense volta à II Liga… 24 anos depois.- Roma voltou a vencer um troféu… 14 anos depois (!). Mourinho venceu a 1.ª edição da Conference League.- Los Angeles Rams venceram o Superbowl.- 41 anos depois os "wolves" voltaram a vencer em Old Traford (Bruno Lage foi o treinador).- Klay Thompson (Golden State Warriors) voltou de lesão… 941 dias depois, a tempo de conseguir o título para os Warriors (o 4.º nos últimos 8 anos).- Canadá no Mundial de Futebol… 36 anos depois (!)- Bayern decacampeão (!), venceram as últimas 10 Bundesligas.- Fernando Pimenta campeão nacional de K1 pela 14.ª vez consecutiva.- Portugal apurado para o seu 8.º Mundial de futebol, o sexto consecutivo.- O Tondela atingiu a final da Taça de Portugal (e o Mafra as meias finais).- Senegal venceu a CAN.- Portugal viu 3 equipas passarem as fases de grupos nas competições europeias de andebol.- Francisco Cabral e Nuno Borges venceram pela 1.ª vez o Estoril Open.- Gil Vicente nas provas da UEFA.- Futebol – Real Madrid



- Andebol – Barcelona





- Basquetebol – Anadolu Efes





- Voleibol – Kedzierzyn-Zozle





- Râguebi – La Rochelle





- Futsal – Barcelona





- Futebol Praia – Casa do Benfica de Loures



Campeões europeus de seleções:



- Futsal – PORTUGAL - bicampeão.





- Andebol – Suécia (20 anos depois).



Campeões Mundiais:



- Snooker – O’Sullivan ( 7.ª vez)



- Dardos – Peter Wright



GRANDES MARCOS:



- Nadal já venceu os 2 "Grand Slams" deste ano, Austrália e Roland Garros. Chegou aos 22 "Grand Slam".



SURPRESA



- Itália, atual campeã europeia, ausente do Mundial de Futebol pela 2.ª vez consecutiva.



DESPEDIDA SURPRESA



- Ashleigh Barty (Austrália) venceu o Austrália Open… era a n.º 1 do ranking WTA e abandonou o ténis (!)



DESPEDIDA SEM SURPRESA



- Ricardinho disse adeus ao futsal.





ULTRAPASSAGEM



- Ronaldo ultrapassou Josef Bican (805 golos) como o melhor marcador da história mundial.



PARTIRAM ….



- Gento (futebolista Real Madrid)



- Onofre Tavares (ciclista do FC Porto)



- Lima Pereira (futebolista do FC Porto)



- Maria Amélia Canossa (voz do Hino do FC Porto)



- José Rolando (futebolista do FC porto)



- Silva Resende (ex-presidente da FPF)



- Fernando Barata (ex-presidente do Farense)



- Henri Depireux (ex-treinador do Belenenses)



- Campos Coroa (ex-presidente da Académica)