Números e Curiosidades – Revista do mês de janeiro

- No campeonato nacional… O FC Porto chegou ao fim do mês com mais 9 pontos que o Sporting e mais 12 que o Benfica (também com mais 1 jogo).- Frente ao Marítimo o FC Porto somou a 15.ª vitória consecutiva, a 48.ª jornada consecutiva sem perder. Sérgio Conceição está a 8 jornadas de conseguir o melhor registo de sempre (56 jornadas sem perder, de John Mortimore).- Já a Taça da Liga foi para o Sporting pela 4.ª vez. Os verdes e brancos derrotaram na final os eternos rivais Benfica por 2-1, e conseguiram a sua 4.ª Taça da Liga.- Na Taça de Portugal já sabemos que vai acontecer história, vamos ter uma final inédita. Sporting ou FC Porto vão defrontar um dos estreantes, Tondela ou Mafra.- A nível internacional o destaque vai para a Taça das Nações africanas. Vamos ter duelo português nas meias finais da CAN, António Conceição (Camarões) vai defrontar Carlos Queiroz (Egito).- Da relva para o pavilhão, Portugal derrotou a Finlândia nos quartos de final do Europeu de Futsal. Os actuais campeões em título vão agora defrontar nas meias-finais ou a Espanha ou a Eslováquia.- Portugal saiu na 1.ª fase do Europeu de Andebol. Europeu que terminou com a vitória da Suécia frente à Espanha. Suecos voltaram a ser campeões europeus 20 anos depois, e venceram o troféu pela 5.ª vez na sua história.- Do coletivo para o individual, quem também fez história foi Nadal. O tenista espanhol venceu o Austrália Open em Ténis e somou o seu 21.º Grand Slam. Ultrapassou Federer (20) e Djokovic (20).- Nas senhoras a vitória foi para uma australiana… 44 anos depois. Ashleigh Barty tornou-se na 1.ª australiana, desde Chris O’neill (1978) a conquistar o open da Austrália. Foi o seu 3.º Grand Slam.- Tivemos a 1.ª prova do Mundial de Ralis, e fez-se história! Foi ganha por Sebastian Loeb. O recordista de títulos mundiais (9) tornou-se no mais velho de sempre (47 anos) a vencer ruma prova do mundial, conquistou o seu 8.º título em Monte Carlo.- No Dakar tivemos vencedores. Nasser Al-Attiyha, nos carros e Sunderland, nas motos.- Pedro Delgado venceu a Taça da China em futebol, fez a dobradinha pelo Shandong Taishan.- O Sporting venceu a sua 4.ª Taça da Liga em futebol (Mas).- Mário Costa (Mas) e Ana Santos (Fem) sagraram-se campeões nacionais de ciclocrosse.- Rui Coelho (Mas) e Inês Henriques (Fem) foram campeões nacionais nos 35km marcha.- Sporting venceu a sua 1.ª Taça Hugo Santos em basquetebol.- Catarina Costa (Ouro), Jorge Fonseca (Ouro), Telma Monteiro (Bronze) e Joana Diogo (Bronze) ganharam medalhas no Grand Prix de Portugal, em judo.- No futebol, o primeiro golo mundial de 2021 foi marcado na China por Duan Liuyu.- Tom Brady (7 Superbowl) poderá encerrar a carreira.- Lewandowski chega aos 300 golos na Bundesliga (tornou-se no 2.º jogador da história a atingir esta marca, depois de Gerd Muller com 365 golos).- Neemias Queta já fez 10 jogos na NBA pelos Sacramento Kings.- João Moutinho (35 anos e 117 dias) tornou-se no jogador mais velho a marcar em Old Trafford garantindo uma vitória aos Wolves.- E 41 anos depois os Wolves venceram em Old Trafford (Bruno Laje está em grande).- Leonardo Jardim venceu com o sue Al Hilal a supertaça da Arábia Saudita. (venceu na final outro português, Daniel Ramos)- Danilo Petrucci tornou-se no primeiro piloto de Moto GP a vencer ruma etapa no Dakar.- Setas/Dardos - PDC – Peter Wright.- Andebol (Mas) – Suécia.





- Patinagem no Gelo (Fem) – kamila Valeiva (15 anos).

- O governo australiano não deixou Djokovic participar no Open da Austrália sem vacina.- O árbitro Janny Sikazwe (no Mali-Tunísia) terminou o jogo por duas vezes ainda antes do jogo chegar ao minuto 90.- Klay Thompson (Warriors) regressou aos pavilhões da NBA 941 dias depois (foram 2 anos e meio parado devido a lesão).- Lewandowski sagrou-se o melhor jogador do Mundo pela 2.ª vez.- O Irão tornou-se na 14.ª seleção apurada para o Mundial do Qatar.- Kazuyoshi Miura (54 anos) continua a espalhar perfume nos relvados japoneses. Renovou o seu contrato por uma temporada num clube da 4.ª divisão do Japão preparando-se para disputar a 37.ª época consecutiva (vai fazer 55 anos em fevereiro).- Paco Gento (Esp) – Futebolista do Real Madrid com mais TCE ganhas (6).- Lima Pereira – Vencedor da TCE pelo FC Porto em 1987.

- Maria Amélia Canossa – A voz do hino do FC Porto.