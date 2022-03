Nuno Borges apura-se para os `quartos` do torneio Roseto degli Abruzzi

O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio Roseto degli Abruzzi, ao vencer em três 'sets' o italiano Matteo Arnaldi, na segunda ronda do 'challenger' transalpino.