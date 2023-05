Nuno Borges avança pela primeira vez para a segunda ronda de um Masters 1.000

Na terra batida da capital italiana, o número um português surpreendeu o 46.º do ranking mundial com um triunfo expressivo por 6-4 e 6-1, em apenas uma hora e sete minutos.



Com um jogo consistente, o 88.º jogador ATP afastou Lajovic, que esta temporada causou sensação ao eliminar Novak Djokovic rumo ao título no torneio de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina.



Este é a primeira vez que o maiato, de 26 anos, avança para a segunda ronda de um Masters 1.000, depois de ter caído na ronda inaugural em Madrid e Miami.



Nuno Borges marcou encontro na segunda ronda com o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco mundial, que ficou isento na primeira ronda em Roma.