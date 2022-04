Nuno Borges conquista `challenger` de Barletta

O número dois nacional e 149.º jogador mundial prosseguiu a sua ‘fulgurante’ ascensão no circuito, com um triunfo frente ao ‘qualifier’ sérvio (355.º) por 6-3 e 7-5, em uma hora e 38 minutos.



Este é o segundo título ‘challenger’ para o maiato de 25 anos, que já tinha erguido o troféu em Antália, na Turquia, no final do ano passado.



Segundo cabeça de série em Barletta, Borges não acusou a pressão e salvou sete dos oito ‘break points’ que enfrentou – permitiu a quebra de serviço no oitavo jogo do segundo ‘set’ -, concretizando três dos quatro de que dispôs.



O português, que na segunda-feira irá atingir um novo máximo no ‘ranking’ ATP, disputou hoje a segunda final da temporada no circuito ‘challenger’, onde também já marcou presença em quatro meias-finais.