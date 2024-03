Nuno Borges eliminado a abrir o Indian Wells

O número 1 luso caiu em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, num embate que durou uma hora e 36 minutos.

Nuno Borges até começou o embate da melhor maneira, conseguindo o "break" logo no primeiro jogo e mantendo-se em vantagem até ao 10.º, no qual, a servir para fechar o "set", perdeu pela primeira vez o seu serviço (5-5).

O "set" inicial acabou por decidir-se no "tie break", no qual o português esteve sempre em desvantagem, que chegou a ser de quatro pontos (6-2), de nada valendo a recuperação até aos 6-5, já que o gaulês acabou por vencer por 7-5.

A história do segundo "set" foi bem diferente, já que Nuno Borges sofreu logo um "break" a abrir, do qual jamais recuperou, sofrendo ainda um segundo, com o Fils a passar para 4-1, para, sem dificuldades, fechar com 6-2, ao terceiro "match point".

Na segunda ronda, Fils vai defrontar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 23.º jogador mundial.