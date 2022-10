Num encontro que terminou já depois da 1h00 em França, o maiato, 95.º do mundo, perdeu com o francês, 233.º da hierarquia mundial, por 6-4, 3-7 e 7-5, em duas horas e 31 minutos.Nuno Borges procurava chegar pela oitava vez esta temporada aos quartos de final de um torneio do circuito "challenger".