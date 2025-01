O português Nuno Borges, quinto cabeça de série, foi eliminado na segunda ronda do torneio de Hong Kong, prova do circuito Challenger, ao perder em dois sets com o espanhol Jaume Munar.

Nuno Borges, 36.º classificado no ranking mundial, foi derrotado por um tenista posicionado 26 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual Munar ocupa a 62.ª posição, pelos parciais de 6-3 e 7-5, após uma hora e 25 minutos de confronto no "court" em piso duro.



O número um nacional e único tenista português no top-100 mundial, que tinha vencido o chinês Yunchaokete Bu na ronda inicial em Hong Kong, perdeu pela segunda vez com o espanhol, depois da derrota em abril de 2024, também por 2-0, em Madrid.