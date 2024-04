Nuno Borges entra em campo no Estoril Open

Nuno Borges é o único dos quatro tenistas portugueses com estreia agendada para hoje no ‘court’ central do Clube de Ténis do Estoril, onde vai decorrer até 07 de abril o ATP 250 Estoril Open.

O número um nacional e 61 do mundo vai defrontar o francês Lucas Pouille, que eliminou no segundo encontro da fase de qualificação o compatriota Richard Gasquet, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-2, para garantir a qualificação para o quadro principal do torneio.



O primeiro confronto direto entre o maiato, de 27 anos, e o gaulês, antigo top-10 mundial e atual 242.º colocado, será o terceiro encontro do ‘court’ central, onde a primeira jornada está prevista arrancar às 12:00 com o duelo entre o espanhol Roberto Baustista-Agut e o sérvio Miomir Kecmanovic.



Antes de Borges e Pouille, o austríaco Dominic Thiem, campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, vai medir forças com o alemão Maximilian Marterer (102.º ATP), estando o embate entre Jurij Rodionov e Cristian Garin previsto para encerrar a sessão de segunda-feira no principal palco do Clube de Ténis do Estoril.



João Sousa, Henrique Rocha e Jaime Faria, os restantes representantes nacionais com lugar garantido na prova, só deverão entrar em ação na terça-feira, para disputar a primeira ronda do Estoril Open, cujo o campeão em título é o norueguês Casper Ruud, beneficiado com 'bye' na ronda inaugural.