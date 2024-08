Nuno Borges entra no quadro principal de Cincinnati

Borges, que se estreou no top 40 mundial, bateu Vukic por 7-6 (7-4) e 6-1, em uma hora e 21 minutos, na terceira e última ronda do "qualifying" deste Masters 1.000 de piso duro, seguindo em frente.O número um nacional continua em grande forma, depois de ter atingido os oitavos de final no Masters 1.000 de Montreal, e vai agora defrontar, na primeira ronda do quadro principal, o francês Adrian Mannarino, 33.º do ranking ATP, de 36 anos, no primeiro embate entre ambos.