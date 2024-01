Nuno Borges está na segunda ronda em Auckland

O maiato, 66.º do ranking mundial, até entrou mal no encontro e perdeu o primeiro parcial por 6-0, mas acabou por conseguir a reviravolta sobre o norte-americano, 92.º, por 7-6 (8-6) e 6-3, ao fim de uma hora e 58 minutos.Esta foi a primeira vitória de Borges esta temporada, depois da derrota com o russo Pavel Kotov na primeira ronda em Hong Kong.Na próxima eliminatória, o número um português vai encontrar um tenista francês, que vai sair do confronto entre Arthur Fils, 35.º do ranking, e o veterano Richard Gasquet, 76.º.