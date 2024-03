Nuno Borges ganha na defesa de título em Phoenix

No piso rápido norte-americano, a vitória do número um nacional nunca esteve em causa, com o maiato de 27 anos a impor-se ao 88.º jogador mundial, por 6-2 e 6-4, em apenas 69 minutos, somando a sexta vitória consecutiva em encontros neste torneio.Quinto cabeça de série do challenger de Phoenix, o atual 60.º classificado da hierarquia ATP vai defrontar na segunda ronda o francês Benoît Paire (109.º).Em 2023, Nuno Borges conquistou em Phoenix o título mais importante da sua carreira, numa época em que venceu também os challengers de Monterrey e da Maia.