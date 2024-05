Nuno Borges iguala melhor ranking da carreira

Nuno Borges, de 27 anos, que alcançou pela primeira vez a 46.ª posição na hierarquia da ATP em fevereiro, subiu sete lugares, graças ao desempenho no Masters 1.000 de Roma, onde atingiu os oitavos de final, nos quais foi eliminado pelo alemão Alexander Zverev.



O tenista germânico, que acabou por vencer o torneio, subiu um posto, para o quarto, atrás de Djokovic, do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro colocados, respetivamente, relegando o russo Daniil Medvedev para o quinto lugar.



A outra subida no top 10 foi protagonizada pelo polaco Hubert Hurkacz, vencedor da edição de 2024 do Estoril Open, que também igualou o melhor ranking da carreira, ao atingir a oitava posição, ultrapassando o grego Stefanos Tsitsipas.



Apesar de Nuno Borges se manter como o único tenista português entre os 100 melhores do mundo, a maior subida pertenceu a Jaime Faria, que entrou no top 200, graças a um salto de 50 lugares, para o 183.º, o melhor posicionamento na carreira, aos 20 anos.



O ranking feminino também manteve o pódio inalterado, com a polaca Iga Swiatek a liderar, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira, respetivamente, enquanto a portuguesa Francisca Jorge subiu cinco lugares, para o 198.º.