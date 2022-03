Nuno Borges nas meias-finais de torneio italiano

Nuno Borges, 161.º classificado no ranking mundial, impôs-se no primeiro confronto da carreira frente a Arnaboldi, 245.º posicionado na hierarquia da ATP, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-2), após uma hora e 25 minutos no "court" em terra batida.Uma única quebra de serviço, estabelecendo na altura o 4-3, foi suficiente para o tenista português vencer o "set" inicial, mas o segundo parcial foi mais equilibrado, com a cedência de um jogo de serviço para cada lado e Nuno Borges a revelar-se claramente superior no desempate.Nuno Borges, de 25 anos, vai defrontar nas meias-finais o vencedor do embate entre o italiano Flavio Cobolli, sétimo pré-designado e número 177 do mundo, e o cazaque Timofey Skatov, 221.º colocado do ranking, que eliminou o português João Domingues nos oitavos de final.