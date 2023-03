Nuno Borges nos "oitavos" do torneio de Acapulco

Nuno Borges, 85.º jogador mundial, venceu Nick Chapell, 432.º da hierarquia, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), num embate que durou uma hora e 47 minutos.O tenista luso conseguiu o "break" no primeiro "set" logo no segundo jogo, chegando sem sobressaltos a 5-1, para, depois, perder dois jogos seguidos - sofrendo mesmo a única quebra de serviço do encontro -, antes de fechar com 6-3.No segundo parcial, não se registaram quebras de serviço, com tudo a decidir-se no "tie-break", no qual o tenista luso chegou rapidamente a 4-1, controlando depois até ao 7-3 final.O jogador português vai disputar esta quarta-feira os oitavos de final face ao dinamarquês Holger Rune, 10.º jogador mundial e quarto cabeça de série, que na primeira ronda superou o norte-americano Ben Shelton, 41.º ATP, por 6-7 (7-9), 6-4 e 6-2.