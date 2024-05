Nuno Borges perde nos quartos de final do challenger de Cagliari

O tenista português Nuno Borges foi hoje afastado nos quartos de final do challenger de Cagliari, em Itália, ao perder com o italiano Lorenzo Musetti, em três sets.

O número um português e 56.º do mundo foi derrotado por Musetti, 29.º da hierarquia ATP, por 1-6, 6-1 e 6-2, em duas horas e 11 minutos, num encontro em que Borges apenas segurou o seu jogo de serviço uma vez nos dois últimos parciais.



Este foi o segundo encontro entre os dois tenistas, depois de Nuno Borges ter surpreendido o italiano na segunda ronda do Estoril Open.



Antes, já Francisco Cabral, ao lado do indiano Yuki Bhambri, tinha sido eliminado nos quartos de final de pares em Cagliari, ao perder com o indiano Sriram Balaji e o alemão Andre Begemann.