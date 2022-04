Nuno Borges procura melhorar prestação no Estoril Open

O número dois nacional e 131.º jogador mundial, que na primeira ronda afastou o espanhol Pablo Andujar, volta hoje ao "court" central para defender a honra lusa frente ao finalista derrotado da edição de 2018 e 29.º classificado do ranking ATP.O maiato de 25 anos, que recebeu um "wild card" da organização para disputar o quadro de singulares, procura melhorar o resultado do ano passado, quando foi afastado nesta fase pelo croata Marin Cilic.O outro destaque da jornada é a entrada em ação do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, quarto cabeça de série, que teve "bye" na primeira ronda.O 28.º tenista mundial, finalista no Masters 1.000 de Monte Carlo, tem pela frente o "qualifier" Bernabé Zapata Miralles (123.º) na abertura da jornada no "court" central, que recebe ainda os encontros entre o "lucky loser" Fernando Verdasco e o "qualifier" Pablo Cuevas e o campeão em título Alberto Ramos-Viñolas e o coreano Soonwoo Kwon.O veterano espanhol foi repescado para o lugar do argentino Diego Schwartzman e irá encontrar, na segunda ronda, o companheiro de pares de João Sousa, enquanto o seu compatriota terá pela frente o 71.º classificado do ranking.No final da jornada do "court" secundário, Nuno Borges une-se a Francisco Cabral para concluir o encontro da primeira jornada de pares com o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, que foi suspenso, por falta de luz, quando o marcador registava 4-6 e 6-3.