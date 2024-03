Nuno Borges revalida título no `challenger` de Phoenix

Quinto cabeça de série do torneio que conquistou em 2023, o português, 60.º do ranking mundial, derrotou o antigo número seis mundial, atualmente em 154.º, por 7-5 e 7-6 (7-4), em uma hora e 58 minutos.

Este foi a sexta vitória do maiato em torneios da categoria `challenger`, na sua primeira final de 2024, num ano em que se tornou o primeiro de Portugal a chegar à quarta ronda de um torneio Grand Slam, no Open da Austrália, tendo então entrado no top 50 mundial.