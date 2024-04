Nuno Borges sobe quatro lugares no ranking

Após a inédita presença nos "quartos" no Clube de Ténis do Estoril, o número um português voltou a entrar no top 60 mundial, sendo o único luso entre os 200 melhores.



Hurkacz, que no domingo venceu pela primeira vez um torneio de terra batida, subiu ao oitavo lugar, por troca com o norueguês Casper Ruud, vencedor do Estoril Open em 2023 e semifinalista este ano, que caiu para 10.º.



Esta foi a única alteração no top 10, com o sérvio Novak Djokovic na liderança, seguido do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, na semana em que se disputa o primeiro Masters 1000 em terra batida da temporada, em Monte Carlo.



No ranking feminino, Francisca Jorge manteve-se no top 200, ocupando o 190.º lugar, numa hierarquia liderada pela polaca Iga Swiatek, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff.



No top 10, a tunisina Ons Jabeur caiu para o nono lugar e foi ultrapassada pela grega Maria Sakkari (sexta), pela chinesa Qinwen Zheng (sétima) e pela checa Marketa Vondrousova (oitava).