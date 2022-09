Nuno Borges vence na estreia em torneios ATP fora de Portugal

O maiato, 93.º do ranking mundial, apenas tinha entrado em duas edições do Estoril Open, com `wild card`, e nos três últimos torneios do `Grand Slam` desta temporada - Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos.

Frente a Basic, 292.º da hierarquia ATP, Nuno Borges venceu por 3-6, 6-3 e 6-2, em uma hora e 36 minutos.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai encontrar o italiano Jannik Sinner, 10.º jogador do mundo, que, como primeiro cabeça de série, ficou isento da primeira eliminatória.