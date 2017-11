Nuno Dias assume favoritismo do Sporting na Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup

21 Nov, 2017, 17:46 | Outras Modalidades

Os campeões nacionais e vice-campeões europeus assumem-se como favoritos a vencer um grupo no qual estão inseridos juntamente com os belgas do Halle-Gooik, os russos do Dina Moscovo e os croatas do Nacional Zagreb.



"O favoritismo é relativo. É nossa obrigação assumir esse favoritismo. Somos vice-campeões europeus, jogamos em nossa casa, com os nossos adeptos e sabemos a qualidade que temos. No entanto, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar", afirmou Nuno Dias, numa conferência de imprensa conjunta com os técnicos adversários.



O técnico 'leonino' deu maior enfase ao primeiro embate dos 'leões', diante do Halle-Gooik, na quarta-feira, destacando as qualidades de um oponente que tem "uma equipa extremamente organizada, com jogadores experientes".



"Todos os nossos adversários têm qualidades, senão não estariam nesta fase. O Halle-Gooik e o Nacional Zagreb ganharam todos os jogos na ronda principal. O Halle-Gooik é a única equipa da UEFA que não sofreu qualquer golo nessa fase. O Dina tem tradição, apesar de passar por algumas dificuldades. Tem jovens com qualidade, que, no futuro, vão aparecer na superliga russa", referiu.



Nuno Dias vincou o objetivo de "passar à final-four" e não teve receio de assumir igualmente a ambição de conquistar a UEFA Futsal Cup pela primeira vez, algo que os 'verde e brancos' não conseguiram na temporada transata, ao caírem por 7-0 na final com os espanhóis do Inter Movistar.



"Não vejo essa pressão como algo negativo. Estamos habituados à pressão na nossa Liga. A pressão má é a de perder. A de ganhar é uma pressão boa. Para chegar ao fim, como no ano passado, temos de passar os adversários desta ronda. Devemo-nos focar numa coisa de cada vez", salientou.



Do lado do Halle-Gooik, primeiro oponente do conjunto de Alvalade e que tem o internacional português Leitão nos quadros, o técnico Juan Zamora admitiu as dificuldades perante o "nível elevado" das equipas.



"Vamos dar tudo em cada jogo e tentar demonstrar as capacidades que temos. Se pudermos fazer uma surpresa, melhor. O Sporting é um adversário muito forte e joga em casa. Sabemos o potencial que tem, mas vamos dar tudo o que pudermos e tentar surpreendê-los", disse o treinador espanhol.



Já o treinador do Dina Moscovo, Temur Alekberov, afirmou que a equipa vai "jogar pela honra de estar a representar a Rússia", dada a juventude e pouca experiência do plantel.



"Temos uma equipa com muitos jogadores jovens e com pouca experiência. O nosso objetivo é jogar o melhor possível. Os jogadores novos têm vontade e tentam fazer tudo, mas este é um nível alto. Só a vontade não é suficiente, é preciso experiência", antecipou.



Da mesma forma, o Nacional Zagreb, no qual alinha o português André Gomes, vai apresentar-se em Lisboa com um plantel renovado e o treinador Robert Grdovi afirmou que o primeiro jogo, frente ao Dina Moscovo, será importante para as aspirações croatas.



"Na época passada estivemos a cinco minutos de conseguir o apuramento para a ?final four'. Agora temos uma equipa nova e não temos muito tempo juntos. Se entrarmos com um bom resultado, certamente poderemos pensar em algo mais. O Sporting, a jogar em casa e com os jogadores que tem, é o favorito", adiantou o técnico.



Os jogos do grupo B da UEFA Futsal Cup serão disputados no pavilhão João Rocha, em Lisboa, a partir de quarta-feira.



Na primeira jornada, o Dina Moscovo joga com o Nacional Zagreb (13:30), enquanto o Sporting defronta o Halle-Gooik (16:30). Na quinta-feira, realizam-se os encontros Halle-Gooik-Dina Moscovo (18:00) e Sporting-Nacional Zagreb (20:30), sendo que a última ronda está marcada para sábado, com as partidas Nacional Zagreb-Halle-Gooik (14:30) e Sporting-Dina Moscovo (17:00).



O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos da Ronda de Elite apura-se para a 'final four', que terá lugar em abril de 2018.