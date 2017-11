Nuno Dias assume favoritismo na UEFA Futsal

O treinador da equipa leonina Nuno Dias, em declarações à Antena 1, não esconde o favoritismo da sua equipa mas alertou para as qualidades dos belgas.



O técnico explicou o porquê do Sporting ser favorito: "Jogamos em nossa casa, com os nossos adeptos e no nosso pavilhão. Sabemos da nossa qualidade e temos pressão, responsabilidade e desafio".



O encontro tem o início marcado para as 16h00, no pavilhão João Rocha.