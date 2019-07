Nuno Pereira sagra-se campeão europeu de sub-20 nos 1.500 metros

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 18:12 / atualizado em 20 Jul, 2019, 18:12 | Outras Modalidades

Nuno Pereira, que terminou a final com o tempo de 3.55,85 minutos, partilhou o pódio com o holandês Robin Van Riel (3.56,03), e com o britânico Lay Joshua (3.56,20), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

O outro português em prova, Miguel Moreira, terminou a final no 10.º lugar com a marca de 3.59,08.

Nuno Pereira conquistou a sétima medalha de ouro para Portugal em europeus de sub-20 e a desde 2003, ano em que Nélson Évora venceu o comprimento e o triplo.