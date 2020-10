Nuno Vitorino vence campeonato britânico de surf adaptado

“Mostrámos em Inglaterra o excelente nível de surf adaptado que se pratica em Portugal”, afirmou o atleta português no final da prova, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Surf.



Nuno Vitorino, que é campeão europeu na categoria AS 5 Assist, mostrou-se “muito satisfeito por voltar a competir”, referindo ainda: “É bom ter esta sensação de novo e sentir a incrível energia do público sempre que fazíamos uma onda".