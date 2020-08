O "maior susto da carreira" de Rossi

"Sim, posso dizer que sim [que foi o maior susto]. A moto de Morbidelli roçou em mim, e a de Zarco passou por mim a poucos metros", explicou, no final da corrida, o sete vezes campeão de MotoGP.



Rossi referia-se ao incidente que interrompeu o Grande Prémio, com nove voltas decorridas, devido à violenta colisão entre o francês Johann Zarco (Ducati) e o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha).



Os destroços quase acertaram em Rossi, que passou entre partes das motos e a poucos metros atrás de um dos veículos, numa colisão que obrigou a uma operação de limpeza do asfalto.



Os dois pilotos estiveram sempre conscientes, mas Morbidelli foi transportado à clínica do circuito, por precaução.



Rossi apontou ainda o dedo a Zarco, por "travar deliberadamente" em frente do italo-brasileiro, porque "não é uma novidade que faça estas coisas" e considerou que o francês não respeitou o rival, pedindo "medidas sérias" para o piloto.



"Vejo chegar uma sombra. Penso que é a sombra de um helicóptero, no lugar disso chegam duas balas. Vi bem a Ducati de Zarco, a de Morbidelli nem a vi, só pelas imagens. Hoje, o santo dos motociclistas fez um grande trabalho", atirou o italiano, que terminou a prova no quinto lugar.



O português Miguel Oliveira (KTM) desistiu hoje do Grande Prémio da Áustria de MotoGP devido a queda provocada pelo espanhol Pol Espargaró (KTM) e perdeu duas posições no campeonato, numa prova vencida pelo italiano Andrea Dovizioso (Ducati).