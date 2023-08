O primeiro Mundial feminino para Espanha

No Estádio Olímpico de Sydney, num jogo que teria sempre um campeão inédito e que opunha a atual campeã europeia, Inglaterra, a uma Espanha ‘reformulada’ pelo selecionador Jorge Vilda, a tendência dividia-se num 50/50 de favoritismo.Vilda, que chegou a este Mundial com uma seleção reconstruída, face à indisponibilidade de várias jogadoras, num conflito mantido com o técnico, contou ainda assim com nomes como Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Aitana Bonmati ou Salma Paralluelo.O jogo contou de início com sete jogadoras do campeão europeu FC Barcelona, seis no lado de Espanha, e uma em Inglaterra, a lateral, de pai português, Lucy Bronze.No banco, a grande novidade foi Alexia Putellas, jogadora que chegou ao Mundial ainda a recuperar de uma lesão, e hoje o técnico espanhol optou por dar a titularidade a Salma Paralluelo, decisiva nas meias-finais com a Suécia (2-1).Em Inglaterra, a treinadora neerlandesa Sarina Wiegman não mexeu em relação à vitória nas ‘meias’ (com a Austrália, por 3-1), deixando no banco Lauren James - entrou ao intervalo -, que voltava a estar disponível depois de dois jogos de castigo, por expulsão nos ‘oitavos’.Apesar da tendência equilibrada pré-jogo e de um melhor início de Inglaterra, que viu Lauren Hemp atirar com estrondo à barra da baliza de Cata Coll, aos 16 minutos, a Espanha ‘agarrou’ o jogo, com mais posse, deixando as inglesas ‘perdidas’.Hemp teve os primeiros sinais de perigo das inglesas, mas as combinações entre as espanholas, lideradas por uma ‘superior’ Aitana Bonmati, a fazer mexer o ‘miolo’ da equipa e a começar nela a conquista do Mundial.O golo das espanholas iniciou-se num ‘roubo’ à média Lucy Bronze, com a bola a sobrar para Teresa Abelleira, que abriu na esquerda em Mariona Caldentey e esta deu a Olga Carmona, no espaço vazio e com caminho aberto para a lateral, com a defesa inglesa descompensada.A subida e perda de bola de Bronze deixou espaço para a lateral espanhola entrar e rematar cruzado, com a bola a entrar junto ao poste mais distante de Mary Earps, aos 29.O golo abalou a formação de Sarina Wiegman, que não conseguiu a voltar a ‘pegar’ no jogo, enquanto do lado da Espanha foi Salma Paralluelo a atirar ainda ao poste à beira do intervalo, quando corriam os descontos.Na segunda metade, Wiegman tentou mexer, com trocas na frente e as entradas de Lauren James e Chloe Kelly, que ainda agitou a equipa desde o lado direito, mas seria a Espanha a desperdiçar uma grande penalidade, aos 70 minutos.A árbitra norte-americana Tori Penso recorreu ao videoárbitro e explicou – uma novidade – a decisão a todo o público, com o movimento deliberado de mão, a ganhar volumetria, de Keira Walsh na área. Chamada a converter, Jenni Hermoso permitiu a defesa a Mary Earps.Já com Putellas em campo, à entrada nos descontos, que chegaram a mais 14 minutos, Sarina Wiegman ainda tentou criar desequilíbrios com o recurso à central e capitã Millie Bright na área contrária, mas sem real perigo.A Espanha soube manter a posse e deixar as inglesas em sentido, cada vez que conseguiam colocar duas ou três jogadoras na frente, enquanto as ‘lionesses’, com pouca bola, não conseguiam ter grandes oportunidades.Para Wiegman é a segunda final perdida, depois da derrota ao comando dos Países Baixos, em 2019, diante dos Estados Unidos, enquanto a Espanha afirma-se como o futuro, numa geração de muitas soluções, e assente, maioritariamente, no campeão europeu ‘Barça’.A Espanha torna-se, assim, o segundo país a conquistar títulos mundiais de futebol em ambos os géneros, juntando-se à Alemanha, vencedora do Mundial masculino em 1954, 1974, 1990 e 2014, e do feminino em 2003 e 2007.

Jogo no Estádio Olímpico de Sydney.Espanha – Inglaterra, 1-0Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Olga Carmona, 29 minutos.Equipas:- Espanha: Cata Coll, Ona Battle, Irene Paredes, Laia Codina (Ivana Andrés, 73), Olga Carmona, Teresa Abelleira, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey (Alexia Putellas, 90), Jennifer Hermoso, Salma Paralluelo e Alba Redondo (Oihane Hernández, 60).(Suplentes: Misa Rodriguez, Oihane Hernández, Ivana Andrés, Irene Guerrero, Esther Gonzalez, Enith Salon, Eva Navarro, Maria Perez, Alexia Putellas, Rocio Galvez, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo).Treinador: Jorge Vilda- Inglaterra: Mary Earps, Alex Greenwood, Millie Bright, Jessica Carter, Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Rachel Dali (Lauren James, 46), Ella Toone (Beth England, 87), Lauren Hemp e Alessia Russo (Chloe Kelly, 46).(Suplentes: Hannah Hampton, Ellie Roebuck, Niamh Charles, Jordan Nobbs, Lotte Wubben-Moy, Esme Morgan, Laura Coombs, Chloe Kelly, Beth England, Katie Zelem, Katie Robinson, Lauren James).Treinador: Sarina Wiegman.Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lauren Hemp (55 minutos) e Salma Paralluelo (78).Assistência: 75.784 espetadores.

c/Lusa