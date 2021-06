Óbito/Neno: Federação Cabo-verdiana de Futebol aponta "perda irreparável2

“É com muito pesar e grande tristeza que a Federação Cabo-verdiana de Futebol tomou conhecimento do falecimento, nesta quinta-feira, em Portugal, do antigo internacional cabo-verdiano, o guarda-redes Neno”, refere uma nota de pesar divulgada pela instituição.O antigo internacional português Neno morreu na quinta-feira, aos 59 anos, informou o Vitória de Guimarães, clube em que o guarda-redes jogou e foi dirigente.A FCF recorda que Neno representou a seleção de Cabo Verde por duas ocasiões na Taça Amílcar Cabral, em 1983, na Mauritânia.“Nesta hora de dor vem, mui respeitosamente, a FCF expressar os mais sentidos sentimentos pela perda irreparável de Neno, que esteve em grandes clubes portugueses como o Benfica e o Vitória de Guimarães”, acrescenta a nota, assinada pelo presidente da federação, Mário Semedo.Ainda durante a madrugada de sexta-feira, o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, mostrou-se “chocado” com a morte do antigo guarda-redes Neno, recordando a “jovialidade” do seu antigo vizinho na Praia.“Chocado com a notícia da morte de Neno, cabo-verdiano que se notabilizou como guarda-redes do Benfica, do Vitória de Guimarães e da seleção portuguesa de futebol”, escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua conta oficial na rede social Facebook.Horas mais tarde, o chefe de Estado retomou a posição numa declaração oficial à imprensa no Palácio Presidencial.Assumindo uma “consternação imensa” pela morte de uma “figura de uma simpatia e de uma jovialidade raras”, o chefe de Estado cabo-verdiano recordou que Neno, os irmãos e os pais foram seus vizinhos durante “bons anos” na Praia.“Conheci-o, ele menino, e, depois, cruzámo-nos nalgumas ocasiões, uma das quais no Porto, num evento em que estive já como Presidente da República, e onde ele animou o ambiente cantando como gostava muito de fazer”, disse Jorge Carlos Fonseca.Formado no Barreirense, Neno passou por Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal.Nascido na cidade da Praia, em Cabo Verde, Neno ganhou três campeonatos e três Taças de Portugal pelo Benfica, além de uma Supertaça pelo Vitória de Guimarães.

Ao serviço da seleção portuguesa fez nove encontros, entre 1989 e 1996.