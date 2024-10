OE2025. "É uma má notícia para o desporto em Portugal"

Segundo o responsável, "".Em comunicado, Daniel Monteiro considerou queem PortugalE reforçou: "".O Governo fixou em 42,5 milhões de euros (ME) o valor da despesa no setor do desporto para 2025, menos 16% do que em 2024, segundo a proposta de Orçamento do Estado entregue na Assembleia da República. Em 2024, o montante ascendeu a 50,3 ME, com a proposta governamental a implicar uma redução de 7,8 ME.