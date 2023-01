Oeiras Indoor 1 perde primeiro tenista português

O jovem lisboeta, de 19 anos, que figura no 590.º lugar no ranking mundial, recebeu um "wild card" para o primeiro "challenger" português do ano, mas não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, 280.º classificado na mesma hierarquia, cedendo por duplo 6-1.Depois da eliminação de Jaime Faria, ao cabo de 54 minutos, a representação nacional ficará a cargo de João Domingues, Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira, que jogam a primeira ronda esta terça-feira.Entre os principais favoritos que jogaram hosegunda-feira no Jamor, o italiano Matteo Gigante, terceiro cabeça de série e número 250 mundial, superou o francês Clement Tabur, por 6-3 e 7-5, para assegurar a qualificação para a segunda jornada, enquanto o sérvio Hamad Medjedovic (255.º ATP) derrotou o alemão Lucas Gerch (283.º), com os parciais de 6-4 e 6-3, para garantir a manutenção em prova.