Ogier lidera no Quénia após dia de domínio Toyota

Ogier, que partiu hoje do segundo lugar depois da superespecial da véspera, terminou este primeiro de três dias de competição com o tempo de 1:14.38,7 horas, deixando o segundo classificado, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) na segunda posição, a 22,8 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 43,5 segundos, num pódio totalmente dominado pelo construtor nipónico.



Sébastien Ogier ainda apanhou um susto ao final da manhã, quando um problema no sistema híbrido do seu Yaris lhe fez perder nove segundos e reduziu os 11,8 segundos de vantagem que detinha para os 2,5 com que terminou a manhã face a Rovanperä.



No entanto, na secção da tarde, Ogier apostou em levar apenas um pneu suplente e recuperou a margem de segurança face aos companheiros de equipa.



"Foi um dia bom. Tirando o problema com o sistema híbrido de manhã, tivemos um dia perfeito", sublinhou o líder da prova.



Pior sorte teve o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que desistiu com a suspensão dianteira esquerda partida após uma aterragem mais violenta num salto.



Também o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que começou o dia na liderança, atrasou-se irremediavelmente devido a um furo ainda na parte da manhã, que lhe custou mais de dois minutos.



Tänak é, agora, nono, a 2.26,4 minutos do comandante.



Sábado, os pilotos enfrentam mais 150,88 quilómetros cronometrados, divididos por seis troços.