Oito campeões coroados no primeiro dia dos Nacionais de judo

A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais bateu Beatriz Moreira, da Académica, pela medalha de ouro no primeiro dia dos Nacionais em Cernache, no concelho de Coimbra.



Em femininos, Margarida Brás, do Sporting, impôs-se à colega de equipa Wilsa Gomes, sagrando-se campeã nacional nos -63 kg, enquanto Joana Crisóstomo (Lusófona) se impôs nos -70 kg, a Cláudia Calado (Lagoa).



Num dia dedicado aos pesos superiores, Thelmo Gomes (Benfica) venceu em -73 kg, à frente de João Crisóstomo (Lusófona), com João Fernando (Sporting) no primeiro lugar em -81 kg, à frente de Bruno Silva (Judo Clube Lisboa).



Em -90 kg, Pedro Silva deu outro título à Lusófona, batendo Francisco Rovira (Académica), com Diogo Brites (Sporting) a triunfar nos -100 kg, à frente do benfiquista Ricardo Serrão.



Acima do 100 quilos, foi António Boloto (Dínamo Clube Estação) a impor-se, à frente de João Pires (Manhente).



No domingo, disputam-se os Nacionais Absolutos, as categorias mais leves e ainda o Nacional Paralímpico.