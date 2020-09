Oito portugueses dentro do `cut` e Vítor Lopes no comando

Num dia em que as quatro estações se fizeram sentir no estratégico traçado desenhado pelo mítico Seve Ballesteros (Par 72), o jovem Vítor Lopes, de 24 anos, foi quem melhor lidou com as variações climatéricas, fechando a primeira ronda na liderança do `leaderboard` com sete pancadas abaixo do Par, o seu melhor resultado de sempre numa prova do Circuito Europeu e do Challenge Tour.

O algarvio assinou seis `birdies` (nos buracos 2, 4, 7, 9, 10 e 11) e um `eagle` no buraco 5, numa volta só manchada pelo `bogey` no `green` do 6, para comandar a prova, dotada de 500 mil euros em prémios monetários, com dois `shots` de vantagem sobre o espanhol Carlos Pigem e o francês Damien Perrier.

A três pancadas de Vítor Lopes ficou Ricardo Santos, que encerrou a ronda inaugural com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, graças a uma exibição isenta de `bogeys` e pautada por quatro `birdies` (7, 9, 10 e 11).

Enquanto Santos, um dos dois portugueses com cartão do European Tour esta temporada, figura no quarto lugar, empatado com outros três golfistas, Ricardo Melo Gouveia alcançou uma vaga no top-10 do evento, que, à semelhança da semana passada, está a decorrer à porta fechada, devido à pandemia covid-19.

Apesar de um desempenho mais irregular, com dois `bogeys` (1 e 9), um duplo-`bogey` (11) e sete `birdies`, Melo Gouveia reagiu bem ao vento forte que se fez sentir, sobretudo a meio do dia, quando, às 14:30, atingiu uma média de 28,57km/hora, com rajadas de 40km/hora, e encerrou a sua participação com 69 `shots`, três abaixo do Par.

Tal como Vítor Lopes, Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia, Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo também jogaram abaixo do Par do campo, embora com uma exibição menos exuberante e um resultado mais discreto.

O jogador residente no Zimbabué, mas portador de nacionalidade portuguesa, registou três `birdies` (1, 5 e 16) e dois `bogeys` (8 e 12), ao passo que Figueiredo, membro do Circuito Europeu esta época, esteve menos assertivo nos `greens` e assinalou quatro `birdies` (3, 5, 7 e 9) e três `bogeys` (4, 13 e 16), ocupando ambos a 36.ª posição da classificação.

Francisco Oliveira e Tomás Bessa, por sua vez, fizeram o Par do campo e o amador Pedro Lencart 73 pancadas, uma acima do Par, para integrarem o grupo de 75 jogadores que, ao final do primeiro dia, estão no limite do `cut` provisório.