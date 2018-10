Olímpicos brasileiros ponderam estagiar em Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Out, 2018, 10:18 / atualizado em 25 Out, 2018, 10:18 | Outras Modalidades

Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB, que está de visita a Portugal, revelou que o Brasil está a usar uma estratégia semelhante para preparar Tóquio2020 e, se houver entendimento com o Comité Olímpico de Portugal (COP), este poderá ser o parceiro escolhido para os Jogos de França.



"Para Paris 2024 estamos a ponderar se é uma boa oportunidade para o Brasil ter uma base de preparação em Portugal. O nosso triatlo já treina em Portugal, em Rio Maior, e estamos a analisar essa possibilidade. Para Tóquio já adotámos essa estratégia e a ideia é podermos estar mais perto do local dos Jogos, fazer a ambientação dos atletas e o reconhecimento dos locais de competição", esclareceu o presidente do COB, que procura perceber como Portugal está a trabalhar para melhorar o desporto.



"Entre Portugal e Brasil há um interesse comum no desenvolvimento do desporto. Nesta ocasião temos interesse em saber como o COP trata situações como o desenvolvimento do desporto de base e de alto rendimento, o desporto escolar ou como organiza as suas estruturas", explicou.



Paulo Wanderley Teixeira assinalou que "Portugal tem uma boa organização de centros de treino, algo que o Brasil pode melhorar", notando que pretende aprofundar a "troca de experiências entre ambos os países".



Progressos no olimpismo







O presidente do COB advertiu que "a utilização e manutenção destas infraestruturas não é responsabilidade do comité olímpico, mas sim do governo federal, do governo do estado do Rio de Janeiro e do governo da prefeitura do Rio de Janeiro": "Eles são os donos daqueles equipamentos", assinalou.





Dois anos depois dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Paulo Wanderley Teixeira disse acreditar que o conhecimento acumulado pelo Brasil é também valioso para outros países e, olhando para o legado do Rio2016, fez um balanço altamente positivo."O Rio2016 foi o auge da nossa história desportiva recente, depois de termos organizado várias competições, como os jogos Pan-Americanos e o Mundial de futebol. O principal benefício foi o legado de conhecimento que nos deixou, que é imensurável e permanente", considerou o presidente do COB.Paulo Wanderley Teixeira admitiu, ainda assim, que "a convulsão política e social" que atingiu o Brasil depois da realização do torneio olímpico levaram a "um ciclo negativo que atingiu também o desporto"."O evento foi um sucesso mundial, é indiscutível. Houve muitos benefícios para a cidade que o organizou, sobretudo em termos de mobilidade urbana. Mas é também há a acusação de que não está a ser devidamente utilizado e capitalizado. Na verdade, são infraestruturas de uma dimensão tão grande que, obviamente, não podem ter um uso diário", argumentou o dirigente