Oliveirense com novo treinador e reforços mantém "título nacional" como objetivo

Em declarações à Lusa, o novo técnico oliveirense, Paulo Pereira, falou sobre a próxima temporada no emblema que "merece o título por tudo o que tem feito pelo hóquei em patins nacional", mas relembrou que há "quatro candidatos na luta", numa temporada de "incógnitas" em que o grande desafio "é fazer jogos à porta fechada".



"O nosso grande desafio era cativarmos mais o público oliveirense, porque sabíamos que há pouco. Fazer estes jogos, sem saber quando contamos com público, vai ser complicado, porque ninguém gosta de jogar com um pavilhão vazio. Por muito pouca que a assistência possa ser, nunca é bom ter cadeiras vazias", afirmou o 'timoneiro' de 51 anos.



Depois de vários anos ao serviço do Valongo, onde conquistou um campeonato e uma Supertaça, e de, nas últimas quatro épocas, ter estado no comando do Óquei de Barcelos, o também ex-jogador elogiou o trabalho desenvolvido pela estrutura Oliveirense e os jogadores que tem ao dispor.



"Qualquer treinador gostava de ter um plantel como eu tenho, recheado de excelentes jogadores que já ganharam tudo em termos de seleções e clubes. Estou extremamente satisfeito com o que encontrei. Em termos de reforços, o Tato Ferrucio e o Lucas Martinez são dois excelentes jogadores -- o Tato já conhecia do Barcelos, o Lucas foi o reforço que fiz muita questão de ir buscar -- e temos o regresso do Pedro Moreira, que é uma mais-valia", enalteceu.



Depois da saída do 'capitão' Ricardo Barreiros, a braçadeira passou para o experiente Jordi Bargallo, de 40 anos, na Oliveirense desde 2016/17, que garantiu que a mesma não vai mudar a sua maneira de ser, mas reconheceu "a responsabilidade" de a usar num emblema em que se sente "bem desde o primeiro dia" e onde está "muito feliz".



"Estamos a investir no futuro, a puxar muito para que as coisas nos corram bem durante esta época, que vai ser comprida, mas que vamos assumir com alegria, sacrifício e muita vontade. Concentramo-nos sobretudo em ganhar todos os jogos. Queremos ganhar títulos para que as pessoas de Oliveira de Azeméis se sintam orgulhosas da equipa de hóquei em patins", apontou.



Sobre as condições da próxima temporada, Bargallo espera poder jogar com público na bancada, nem que seja com "50% da lotação e com medidas de segurança para toda a gente".



"Como jogadores queríamos gente nas bancadas porque jogamos para eles, sabemos que a federação se vai mexer para que as pessoas estejam no pavilhão, seja com máscaras ou distância de segurança. Para nós, é muito importante porque jogamos para os adeptos", afirmou.



O reforço argentino Lucas Martínez chegou de Itália há dois meses, depois de ter apontado 36 golos em 25 jogos pelo Lodi, e disse estar "muito contente" ao concretizar um sonho, já que a Oliveirense está "no top cinco da elite mundial do hóquei".



"Estar num dos melhores campeonatos do mundo, isso em si já é um desafio. Estar na elite do hóquei mundial implica ter a pressão de ganhar tudo. Não é fácil, há muitas boas equipas, mas no final é esse o objetivo a nível de grupo. A nível individual, é tratar de pôr-me em linha com os meus colegas, dar o melhor de mim para ajudar e fazer a diferença", indicou o avançado de 32 anos.



O jogador escolheu viver em Oliveira de Azeméis para estar perto do pavilhão e ajudar a mulher, que está grávida, aproveitando ainda para "estar perto dos adeptos" e referiu que a "adaptação tem sido muito boa" e espera devolver o carinho dentro de campo.



Sobre a questão da pandemia da covid-19, recordou que a mesma o "travou" ainda em Itália, ao interromper "o grande ano" que estava a fazer no Lodi.



"Espero que toda a gente tome consciência e os cuidados necessários para evitar o contágio e ser uma época tranquila. É isso que queremos fazer todos os dias, dar o exemplo e estar com a maior precaução possível para evitar que se suspenda o campeonato", finalizou.



Além de Martínez, juntam-se como reforços na Oliveirense o compatriota Franco 'Tato' Ferruccio e Pedro Moreira que regressa ao emblema, sendo o resto do plantel composto por Nélson Filipe e Xavier Puigbi na baliza, Jordi Bargallo, Henrique Magalhães, João Almeida, Marc Torra, Jorge Silva e Vítor Hugo.



No primeiro teste de pré-época, a formação oliveirense venceu o Académico da Feira por 8-1, e vai ainda jogar contra a Juventude Pacense (04 de setembro), Académico de Cambra (08 de setembro), e participar num torneio com o Turquel, Valongo e Sporting nos dias 12 e 13 de setembro, jogando ainda com o Riba d'Ave (16 de setembro).