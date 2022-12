Oliveirense e Óquei de Barcelos com o Valongo na champions de hóquei em patins

Depois de dois triunfos no grupo A, a Oliveirense tinha praticamente garantido o êxito, que só seria questionado por uma improvável conjugação de resultados, que os portugueses fizeram por evitar, vencendo novamente, agora os italianos do Grosseto, por 7-4, concluindo assim com o pleno de nove pontos.



Os lusos serão acompanhados pelos espanhóis do Calafell, que bateram os anfitriões suíços do Diessbach por 5-3, concluindo em segundo, com seis pontos.



Quando entrou em campo, o Óquei de Barcelos já sabia que o HC Braga tinha perdido, por 3-2, com os espanhóis do Réus e, assim sendo, um triunfo ante os anfitriões italianos do Valdagno permitia seguir em frente na ‘poule’ B.



Com dois golos de Vieirinha, os minhotos superiorizaram-se ao Valdagno, por 2-1, e somaram cinco pontos, mais um do que o HC Braga, que caiu para terceiro, e a dois dos espanhóis, que concluíram a competição com sete.



Na Alemanha, o Valongo já tinha assegurado a classificação no Grupo D, conseguindo-o com o pleno de três triunfos, após bater hoje os franceses do La Vendéenne por 6-2.



Das 16 equipas em competição, qualificaram-se para a fase de grupos as duas mais bem classificadas de cada uma das quatro ‘poules’, sendo que na C sobressaíram os italianos do Hockey Forte e os espanhóis do Noia.



Estas oito equipas vão juntar-se a outras tantas já garantidas, nas quais se incluem Benfica, FC Porto e Sporting.



As formações que não foram bem-sucedidas nesta segunda fase passam a integrar a Taça da Europa.