Oliveirense está na "final four" da "Champions" de hóquei

A equipa de Oliveira de Azeméis vai defrontar o Óquei de Barcelos nas meias-finais, que se vão realizar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.Os italianos colocaram-se na frente do marcador logo aos cinco minutos, através de Giulio Cocco, na marcação de uma grande penalidade, mas a Oliveirense reagiu e, pouco depois, aos 13 minutos, Lucas Martinez empatou a partida.O jogo manteve-se ritmado e a formação comandada por Tiago Sousa voltou a colocar-se na frente do marcador, com um golo apontado por Davide Gavioli.Numa segunda parte alucinante, foram os italianos que começaram melhor. O Trissino aumentou a vantagem aos 30 minutos, por intermédio de Andrea Malagoli, após uma jogada conjunta com João Pinto.No minuto seguinte, a formação campeã de Itália fez a 10.ª falta e a Oliveirense beneficiou de um livre direto. Lucas Martinez não desperdiçou a oportunidade e reduziu a desvantagem novamente para a margem mínima.Mas o Trissino não estava disposto em deixar escapar esta oportunidade. O capitão João Pinto voltou a colocar a margem de vantagem em dois golos.A Oliveirense, a correr atrás do prejuízo, nunca desistiu. Xavi Cardoso, na recarga de uma grande penalidade falhada por Marc Torra, voltou a reduzir. Mas Jordi Mendez teimosamente contrariou.A partir daqui, a formação comandada por Edo Bosch deu início à espetacular remontada. Xavi Cardoso (com mais três golos) e Facundo Navarro (com mais dois) foram os grandes protagonistas desta fase final do encontro.