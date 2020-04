Oliveirense oferece máscaras a sócios que regularizem as quotas no mês de maio

“Faz parte da nossa responsabilidade enquanto clube. Esta é uma campanha social que quer dotar os oliveirenses de máscaras que, no futuro, serão obrigatórias a todos os cidadãos. Numa primeira fase, serão exclusivas para sócios”, explicou Horácio Bastos, na nota enviada à Lusa.



As máscaras são reutilizáveis e, no futuro, o clube conta vendê-las por um preço abaixo do praticado no mercado, mas por agora o foco está na regularização de quotas por parte dos associados e no cumprimento da “responsabilidade social”.



Quem já tiver as quotas regularizadas também tem direito ao equipamento, que estará disponível a partir de 04 de maio na secretaria do clube.



Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.



Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).



O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.