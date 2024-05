O velocista do Sporting foi o mais rápido na volta à pista catalã, em 46,18 segundos, deixando os espanhóis Iñaki Garcia e Óscar Domingo na segunda e terceira posições, a 25 e 60 centésimos de segundo.



A barreirista do Sporting também se impôs nos 400 metros barreiras, com o tempo de 56,90 segundos, à frente da espanhola Daniela Palmer (57,07) e da brasileira Chayenne da Silva (57,90), segunda e terceira classificadas, respetivamente.