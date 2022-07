Ons Jabeur nas meias-finais de um `Grand Slam` pela primeira vez

Na relva do All England Club, Jabeur ainda perdeu o primeiro parcial por 6-3 diante 66.ª do mundo, mas viria a recuperar no segundo e terceiro `sets`, vencendo ambos por 6-1, ao cabo de uma hora e 49 minutos.

Jabeur é também a primeira jogadora do continente africano a chegar às meias-finais de um `major`, desde a sul-africana Amanda Coetzer, em 1997.

Nas meias-finais, a tunisina de 27 anos vai discutir um lugar na grande final com a alemã Tatjana Maria (103ª), que no outro encontro dos quartos de final ultrapassou a compatriota Jule Niemeier por 4-6, 6-2 e 7-5.