Ons Jabeur vence torneio de Berlim e vai subir a terceira do `ranking` mundial

Atual quarta do 'ranking' mundial, Jabeur vencia por 6-3 e 2-1, quando Bencic, 17.ª da hierarquia, abandonou por lesão, depois de ter caído já no final do primeiro 'set' e ter sido assistida.



O terceiro título da carreira, o segundo em 2022, vai permitir à tunisina subir à terceira posição do 'ranking' WTA, ultrapassando a espanhola Paula Badosa.