O espanhol, número dois do mundo aos 20 anos, venceu Sonego (46.º no ranking ATP) por 6-4, 6-7, 6-3 e 7-6, num encontro na Rod Laver Arena, em Melbourne, que durou três horas e 25 minutos.O próximo rival de Alcaraz sairá do encontro entre os chineses Juncheng Shang e Sumit Nagal.O Open da Austrália decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro.