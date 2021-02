Open da Austrália: Ashleigh Barty bate Alexandrova e está nos oitavos de final

A número um mundial de ténis, Ashleigh Barty, eliminou hoje a russa Ekaterina Alexandrova e assegurou a qualificação para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro ‘major’ da temporada, a decorrer em Melbourne Park.