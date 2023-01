Open da Austrália. Camila Giorgi nega certificado falso de covid

Uma médica está sob investigação em Itália por fornecer vacinas e certificados falsos, aparecendo o nome de Giorgi numa longa lista de pessoas implicadas por um jornal italiano.Na terça-feira, após vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova no Open da Austrália, Giorgi confirmou que consultou a médica em causa, afirmando não ter feito nada de errado.”, disse a desportista. “”, acrescentou.Giorgi apontou que foi vacinada pela médica italiana e por autoridades médicas de outros países.O pai da tenista, Sergio Giorgi, estava sentado no fundo da sala onde decorreu a conferência de imprensa, esta terça-feira, em Melbourne Park e, no final, expressou incredulidade por não terem sido feitas perguntas sobre ténis.Antes do torneio, o diretor executivo da Tennis Australia, que organiza o torneio, disse não estar totalmente ao corrente das alegações sobre os certificados falsos.