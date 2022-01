Open da Austrália. Dia de surpresas no feminino

Numa jornada feminina muito equilibrada, com todos os quatro encontros a serem decididos em três partidas, uma das maiores surpresas foi protagonizada pela francesa Alizé Cornet (61.ª WTA), que bateu a romena Simona Halep (15.ª WTA), bicampeã do Grand Slam, por 6-4, 3-6 e 6-4, para alcançar pela primeira vez na carreira, em 63 tentativas, o acesso inédito aos quartos de final de um "major".



Ultrapassada a finalista do Open da Austrália em 2018, a gaulesa, de 32 anos, irá ter como próxima adversária a norte-americana Danielle Collins, número 30 no ranking WTA, naquele que será o primeiro embate entre ambas, após o triunfo desta ante a belga Elise Mertens (26.ª WTA), por 4-6, 6-4 e 6-4.



A encerrar a sessão noturna Kaia Kanepi, de 36 anos e 115.º classificada na hierarquia WTA, também resolveu assumir o principal protagonismo na Margaret Court Arena, ao alcançar uma vitória sobre a favorita Aryna Sabalenka, número dois mundial, no "super-tiebreak", por 5-7, 6-2 e 7-6 (10-7).



A polaca Iga Swiatek (9.ª WTA), pelo contrário, confirmou o favoritismo frente à também romena Sorana Cirstea (38.ª WTA), por 5-7, 6-3 e 6-3, e marcou encontro na fase seguinte da prova com Kanepi, da Estónia, que vai integrar pela primeira vez o quadro dos oitavos de final do Open da Austrália.







Medvedev e Tsitsipas seguem em frente







O número dois mundial de ténis, o russo Daniil Medvedev, e o grego Stefanos Tsitsipas (4.º ATP) acederam aos quartos de final do Open da Austrália.

Apontado como um dos principais favoritos ao troféu em Melbourne Park, o moscovita e vice-campeão em título do ‘Happy Slam’ cedeu um ‘set’ ao norte-americano Maxime Cressy, número 70 no ‘ranking’ ATP, mas conseguiu chegar ao triunfo em quatro partidas, pelos parciais de 6-2, 7-6 (7-4), 6-7 (4-7) e 7-5, ao fim de três horas e meia na Margaret Court Arena.“Ele esteve realmente bem [no serviço e ‘volley’]. No primeiro ‘set’ tive tudo controlado, no segundo não consegui fazer o ‘break’, mas ganhei o ‘tiebreak’ e queria continuar assim. Quando perdi o terceiro [‘set’] e tive oito ‘break points’ no quarto, pensei: ‘vamos lá.’ Alguns podia ter convertido, mas ele jogou bem, no último joguei eu bem”, explicou Medvedev.Graças à vitória com 60 ‘winners’ e apenas 11 erros não forçados, Daniil Medvedev, que alcançou o seu primeiro título de um ‘major’ no Open dos Estados Unidos, vai ter agora como próximo adversário Felix Auger-Aliassime, com quem nunca perdeu nos três encontros anteriores.O jovem canadiano, de 21 anos, que figura no 9.º lugar na hierarquia mundial, também precisou de quatro partidas, após perder a primeira, para eliminar o croata Marin Cilic (27.º ATP), finalista do torneio australiano em 2018, com os parciais de 2-6, 7-6 (9-7), 6-2 e 7-6 (7-4), e assegurar, pela terceira vez consecutiva, a qualificação para os quartos de final de um torneio do Grand Slam.Já o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, precisou de cinco ‘sets’ para levar de vencida o norte-americano Taylor Fritz (22.º ATP), pelos parciais de 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 e 6-4, e garantir o regresso aos quartos de final, pela terceira vez na carreira.A regressar ao circuito após ter sido operado ao cotovelo direito, no último mês de novembro, o duas vezes semifinalista do primeiro ‘major’ da temporada (2019 e 2021) assinou 53 ‘winners’, 19 dos quais ases, contra 44 erros não forçados, assegurando assim a permanência na prova.O italiano Jannik Sinner (10.º ATP), responsável pela derrota de João Sousa na ronda inaugural, garantiu, por sua vez, a estreia no ‘top-8’ do Open da Austrália, depois de se impor ao jogador da casa Alex De Minaur (42.º ATP) em três sucessivos ‘sets’, por 7-6 (7-3), 6-3 e 6-4.“O ano passado foi um ano longo para mim. Joguei muitos torneios pela primeira vez. Ganhei bastante experiência nos últimos meses. Cresci como jogador e também como pessoa. Aos 20 anos só podes crescer. Estou muito feliz por estar nos quartos de final”, confessou o transalpino, campeão de quatro torneios do ATP Tour em 2021, que partirá em desvantagem no confronto direto com Tsitsipas (1-2).