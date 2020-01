Open da Austrália. Djokovic e Federer mantêm-se em rota de colisão

Frente ao argentino Diego Schwartzman, 14.º cabeça de série, Djokovic, detentor do troféu e número dois mundial, precisou apenas de três 'sets' (6-3, 6-4, 6-4) e de duas horas e seis minutos pela 11.ª vez aos quartos de final em Melbourne, onde festejou sete vezes o título.



“Hoje foi um bom teste, porque o Diego estava em forma e não tinha perdido um 'set' em três rondas. (...) Entrei para o campo com um plano claro do que tinha de fazer. Mantive as coisas controladas nos três 'sets'", disse Djokovic, que admitiu que poderia ter "fechado o encontro um pouco mais cedo".



Na próxima ronda, Djokovic vai encontrar o canadiano Milos Raonic, 32.º cabeça de série, que hoje afastou o croata Marin Cilic, por 6-4, 6-3, 7-5, apurando-se pela quinta vez nos últimos seis anos para os quartos de final em Melbourne.



Recordista de títulos do 'Grand Slam', com 20 troféus, Roger Federer, terceiro do mundo, entrou mal no encontro com o húngaro Marton Fucsovics, 67.º, mas acabou por vencer por 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, em duas horas e 11 minutos.



Ainda no 'court', Federer admitiu que teve "um início complicado" de encontro, reconhecendo que tinha perdido alguma confiança com após a 'maratona' frente ao australiano Juhn Millman na ronda anterior.



"Depois comecei bem no segundo 'set' e, a partir daí, as coisas ficaram melhores", disse Federer, que chegou pela 15.ª vez aos quartos de final no Open da Austrália e pela 57.ª em 'majors'.



Nos quartos de final, o suíço, que venceu seis vezes em Melbourne, vai encontrar o norte-americano Tennys Sandgren, 100.º do mundo, que afastou o italiano Fabio Fognini, 12.º cabeça de série, por 7-6 (7-5), 7-5, 6-7 (2-7), 6-4.



No quadro feminino, a australiana Ashleigh Barty, líder do 'ranking' mundial, chegou pela segunda vez aos quartos de final, depois de afastar a norte-americana Alison Riske, 18.ª cabeça de série, por 6-3, 1-6, 6-4.



A vencedora de Roland Garros em 2019 vai tentar chegar pela primeira vez às meias-finais em Melbourne, mas terá de ultrapassar a checa Petra Kvitova, sétima pré-designada, num encontro entre duas das quatro resistentes do 'top-10' mundial.



Finalista em 2019, Kvitova afastou a grega Maria Sakkari (22.ª cabeça de série), por 6-7 (4-7), 6-3, 6-2.



Depois de já ter afastado Venus Williams e Naomi Osaka, vencedora em 2019, a jovem norte-americana Cori Gauff viu o seu sonho 'esfumar-se' nos oitavos de final, ao perder com a compatriota Sofia Kenin (14.ª pré-designada), por 6-7 (5-7), 6-3, 6-0.



A sonhar continua a tunisina Ons Jabeur, 78.ª do mundo, que apenas tinha chegado uma vez a uma terceira ronda de um 'major' e que se apurou para os quartos de final, ao bater a chinesa Wang Qiang (27.ª cabeça de série), por 7-6 (7-4), 6-1.