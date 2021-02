Open da Austrália. Djokovic e Nadal com adversários acessíveis na estreia

Em caso de triunfo, Djokovic, de 33 anos, dará continuidade à perseguição pelo nono título em Melbourne diante o vencedor do encontro entre o norte-americano Frances Tiafoe (62.º ATP) e o italiano Stefano Travaglia (71.º ATP).Na eventualidade de passar com distinção, o líder do "ranking" mundial poderá ter como adversário nas meias-finais Dominic Thiem, vice-campeão na última edição do Open da Austrália e número três mundial, que disputará a jornada inaugural com o cazaque Mikhail Kukushkin.O espanhol e segundo cabeça de série, se afastar o jovem sérvio, de 25 anos, que nas três edições anteriores disputadas nunca passou a primeira ronda, poderá defrontar o italiano Fabio Fognini na quarta jornada e o grego Stefanos Tsitsipas ou o transalpino Matteo Berrettini nos quartos de final.





Ashleigh Barty favorita







Já a romena Simona Halep, segunda pré-designada, terá como primeira opositora a anfitriã e ‘qualifier’ Lizette Cabrera e, não sofrendo qualquer percalço, poderá medir forças nos quartos de final com a norte-americana Serena Williams, que procura o 24.º título do Grand Slam e, pelo caminho, poderá defrontar depois a japonesa Naomi Osaka e Barty.