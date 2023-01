Open da Austrália. Djokovic está nas "meias"

O quinto jogador do mundo, 35 anos, ultrapassou com mais facilidade do que a esperada o sexto da hierarquia, com parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, em 2:03 horas, marcando encontro nas meias-finais com o norte-americano Tommy Paul, 35.º do mundo e que afastou o seu compatriota Ben Shelton, 89.º.

Djokovic, recordista de cetros em Melbourne Park (nove), continua assim na rota para igualar o recorde de 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal, o campeão em título que foi afastado na segunda ronda.