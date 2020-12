Open da Austrália em ténis vai arrancar em 8 de fevereiro

A associação do tenistas confirmou o adiamento do torneio, previsto para arrancar em 18 de janeiro, devido às restrições sanitárias impostas por causa da pandemia da covid-19.A fase de qualificação masculina vai decorrer entre 10 e 13 de janeiro, em Doha, no Qatar.Depois desta fase, os jogadores qualificados e as respetivas equipas de apoio seguem para a Austrália, onde vão efetuar uma quarentena obrigatória de 14 dias, acrescentou.A ATP não adiantou qualquer informação em relação às qualificações femininas.", disse o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, ao mesmo tempo que agradeceu a todos implicados na organização.

O responsável do Open da Austrália, Craig Tiley, indicou que entre 25 e 50% dos lugares nas tribunas estarão abertos ao público.